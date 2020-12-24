У Києві за добу виявили понад 1,3 тисячі нових випадків COVID-19, від ускладнень померли 23 особи.
Про це повідомив Київський міський голова Віталій Кличко у своєму Телеграм-каналі.
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«У Києві не зменшується кількість хворих на коронавірус. Іще 1 тис. 377 інфікованих виявили минулої доби. 23 хворих померли. Усього за період пандемії в столиці 1 тис. 802 летальних випадків від коронавірусу», - зазначив мер.
За його даними, підтверджених випадків захворювання в місті всього вже 105 тис. 040.
Серед виявлених минулої доби хворих 796 жінок віком від 18 до 87 років та 530 чоловіків віком від 18 до 95 рокiв, а також 29 дівчаток - від 2 до 17 років і 22 хлопчика - від 10 місяців до 17 років. Захворіли, зокрема, і 36 медиків.
До лікарень столиці госпіталізували минулої доби 69 пацієнтів, інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.
Одужали за добу 833 людини. Усього коронавірус подолали 35 тис. 761 житель Києва.
«Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому – 275, Дніпровському – 212 та в Деснянському районах – 200 випадків», - додав Кличко.
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У стаціонарах медзакладів столиці сьогодні лікуються 1895 хворих на коронавірус. Із них 12 дітей. 1140 пацієнтів - у важкому стані. Кисневу підтримку отримують 1313 людей. Під апаратами ШВЛ – 20 хворих. Заповненість ліжок в комунальних медзакладах Києва – понад 48%.
Тільки мобільні бригади медиків за добу відібрали в пацієнтів удома 1905 зразків біоматеріалу для аналізу на COVID-19. Всього з початку роботи мобільних бригад відібрано 179 375 зразків.
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