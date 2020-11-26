Найбільше випадків зафіксовано у Деснянському районі - 250, у Святошинському - 202, у Солом‘янському районі - 179.

У Києві за минулу добу коронавірус виявили у майже 1,4 тис. осіб, 31 хворий помер.

Про це Київський міський голова Віталій Кличко повідомив у своєму Телеграм-каналі.

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"Ще 1399 хворих виявили у столиці за минулу добу. Померла 31 людина. Усього коронавірус забрав життя 1227 киян. Підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в Києві вже 64 019", - заявив Кличко.

Серед нових хворих 809 жінок віком від 19 до 98 років, 502 чоловіки віком від 18 до 90 рокiв, а також 45 дівчаток віком від 9 місяців до 17 років та 43 хлопчика віком від 1 місяця до 17 років. Захворіли, зокрема 65 медиків.

До лікарень госпіталізували 107 пацієнтів.

Одужали за минулу добу 505 осіб. Усього коронавірус подолали 21 942 жителя Києва.

Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили у Деснянському районі – 250, у Святошинському - 202, у Солом‘янському районі - 179 випадків.

Коронавірус у Києві: що відомо

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Автор: Інна Андаліцька