Зокрема, захворіли 659 дітей та 606 медпрацівників.

Минулої доби в Україні виявили 15331 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19, померли 225 осіб, одужали 9617 осіб. Госпіталізували за добу 1955 осіб.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на своїй сторінці у Facebook.

Читайте такожУ МОЗ розповіли, чи потрібна вакцинація тим, хто перехворів на коронавірусЗокрема, захворіли 659 дітей та 606 медпрацівників.

За добу проведено 76911 тестувань (зокрема, методом ПЛР – 49323, методом ІФА – 27588).

Це вперше, коли за добу в країні зафіксували понад 15 тисяч випадків COVID-19. Попередній антирекорд становив 14 580 (21 листопада).

За весь час пандемії в Україні захворіли 677189 осіб, одужали 317395 осіб. Зафіксовано летальних випадків – 11717. Проведено ПЛР-тестувань – 4373 786.

Активними хворими на сьогодні лишаються 348 077 осіб.

Коронавірус: важливо знати кожному

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у м. Київ (1 399), Дніпропетровській (1 254), Київській (979), Запорізькій (898) та Харківській (895) областях.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Коронавірус в Україні: що варто знати

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Автор: Вікторія Гордієнко