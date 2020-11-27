Всього за весь час пандемії в Україні захворіло 693 407 осіб.

В Україні виявили значний приріст нових випадків коронавірусу - 16 218 за добу. За вчора одужали 8 843 людей та 192 - померли. Також за вчора госпіталізували більше 2 тисяч заражених коронавірусом.

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Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook голова МОЗ Максим Степанов.

В Україні другий день поспіль фіксують антирекорд за кількістю нових випадків зараження COVID-19. Днем раніше за добу захворіла 15331 людина.

Він повідомив, що за минулу добу зробили 72 789 тестувань на COVID-19, зокрема 46 005 ПЛР-тестів та 26 784 ІФА-тестів.

З початку пандемії в Україні підтвердили 693 407 випадків коронавірусу, з них 326 238 одужань, 11 909 летальних випадків та 4 419 791 ПЦР-тестування.

Спалах коронавірусу виявили у Дніпропетровській області - 1 773 нових заражень. Складна епідеміологічна ситуація в Києві (+1520), Запорізькій (+1003), Київській (+994) та Одеській (+966) областях.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков виступив за радикальний локдаун терміном не менше трьох тижнів, який треба ввести найближчим часом.

Коронавірус: важливо знати кожному

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Автор: Вікторія Гордієнко