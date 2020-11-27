Загалом у Києві підтверджено 65539 випадків COVID-19.

Станом на ранок 27 листопада у Києві зафіксовано 1520 нових випадків коронавірусу за добу.

Такої рекордно великої кількості інфікованих у столиці ще не було. Це на 121 випадок більше, ніж 26 листопада (1 399 інфікованих).

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Загалом у Києві підтверджено 65539 випадків COVID-19.

Про це свідчать дані, оприлюднені апаратом РНБО.

Від початку епідемії у Києві одужали 22317 людей (375 за добу), померли 1253 людини (26 за добу).

У Київській області зафіксований 35235 випадків COVID-19 (994 нових випадки за добу). Від початку епідемії одужали 12096 людей (243 за добу), померли 667 людей (15 за добу).

Нагадаємо, в Україні за минулу добу зафіксували новий антирекорд - 16218 нових випадків COVID-19.

Коронавірус у Києві та Україні: що варто знати

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Автор: Вікторія Гордієнко