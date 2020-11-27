Загалом на сьогодні в лікарнях столиці допомогу отримують 2088 хворих на COVID-19.

У важкому стані у стаціонарах київських лікарень на сьогодні перебувають більш як 850 хворих на COVID-19.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міський голова Віталій Кличко повідомив під час онлайн-брифінгу.

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За його інформацією, загалом у стаціонарах медичних закладів міста сьогодні лікуються 2 тис. 88 хворих на COVID-19, з них 31 дитина.

«У важкому стані перебувають 858 пацієнтів. Кисневу підтримку отримують 1 тис. 233 людини. Під апаратами ШВЛ – 30 хворих», - заявив Кличко.

Загалом в Україні завантаженість лікарняних ліжок для пацієнтів з підтвердженим COVID-19 і з підозрами на цю хворобу за останні 5 днів (на 26 листопада) становить 49,9%. Про це свідчать дані індикаторних показників МОЗ для визначення регіонів зі значним поширенням COVID-19.

Зокрема у Києві заповненість становить 54,4%.

Найбільший рівень завантаженості у Полтавській області – 71,3%, у Миколаївській – 64,6%, у Чернігівській – 63,5%, у Запорізькій – 62,4%, у Волинській – 62,4%, у Кіровоградській – 58,6%, у Київській – 56,4%, у Черкаській – 56,3%.

Найменше заповнені лікарняні ліжка у Херсонській (18,9%), Луганській (26,8%), Тернопільській (38,4%), Житомирській (43,3%) та Сумській (44,4%) областях.

Всього для прийому хворих введено вже 55 тис. 886 ліжок.

Загалом в Україні захворюваність на COVID-19 перебуває на рівні 474,6 на 100 тисяч населення при нормі у 40. Кількість проведених тестувань – понад 160 на 100 тисяч населення.

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Автор: Інна Андаліцька