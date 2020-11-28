У Києві за минулу добу, 27 листопада, зафіксовано черговий антирекорд за кількістю нових випадків коронавірусу – 1739 осіб, 15 людей померли.
Про це мер Києва Віталій Кличко написав у своєму Telegram-каналі.
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"Динаміка захворюваності в столиці не зменшується. За минулу добу в Києві ще 1739 хворих на коронавірус. Померли 15 людей. Усього коронавірус забрав життя 1268 киян", - написав він.
В тому числі вчора захворіли 924 жінки, 683 чоловіка, 60 дівчаток та 72 хлопчика. Також на COVID-19 учора захворіли 79 столичних медиків.
Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Деснянському районі – 349, у Святошинському — 234, а також в Солом‘янському районі – 207.
Кличко зазначив, що до лікарень минулої доби госпіталізували 112 пацієнтів. Інші перебувають на самоізоляції, під контролем лікарів.
При цьому учора після COVID-19 одужали 346 жителів столиці.
За словами Кличка, підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в столиці вже 67278, одужали 346 людей. Від початку пандемії коронавірус подолали 22663 мешканці Києва.
Коронавірус в Україні та Києві: що відомо
- З початку пандемії в Україні на COVID-19 захворіла 709701 людина, померли 12093. Учора було виявлено 16294 нових хворих.
26 листопада у Києві було зафіксовано попередній антирекорд за кількістю нових випадків захворювання – коронавірус виявили у 1520 киян, 26 хворих померли.
За числом підтверджених випадків коронавірусу 26 листопада Україна посідає 9 місце серед інших країн світу.
- У стаціонарах Києва у важкому стані перебувають більш як 850 хворих на COVID-19
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