До лікарень учора госпіталізували 112 киян з COVID-19.

У Києві за минулу добу, 27 листопада, зафіксовано черговий антирекорд за кількістю нових випадків коронавірусу – 1739 осіб, 15 людей померли.

Про це мер Києва Віталій Кличко написав у своєму Telegram-каналі.

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"Динаміка захворюваності в столиці не зменшується. За минулу добу в Києві ще 1739 хворих на коронавірус. Померли 15 людей. Усього коронавірус забрав життя 1268 киян", - написав він.

В тому числі вчора захворіли 924 жінки, 683 чоловіка, 60 дівчаток та 72 хлопчика. Також на COVID-19 учора захворіли 79 столичних медиків.

Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Деснянському районі – 349, у Святошинському — 234, а також в Солом‘янському районі – 207.

Кличко зазначив, що до лікарень минулої доби госпіталізували 112 пацієнтів. Інші перебувають на самоізоляції, під контролем лікарів.

При цьому учора після COVID-19 одужали 346 жителів столиці.

За словами Кличка, підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в столиці вже 67278, одужали 346 людей. Від початку пандемії коронавірус подолали 22663 мешканці Києва.

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Автор: Ганна Нагорна