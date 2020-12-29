До лікарень столиці госпіталізували 57 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

За минулу добу в Києві коронавірусну інфекцію виявили у 953 осіб, помер 21 хворий.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі.

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За його словами, усього за період пандемії в столиці зареєстровано 1875 летальних випадків від ускладнень коронавірусної хвороби.

Підтверджених випадків захворювання у столиці на сьогодні вже 109 008.

Захворіли: 542 жінки віком від 18 до 91 років; 350 чоловіків віком від 18 до 87 рокiв; 26 дівчаток від 8 місяців до 17 років та 35 хлопчиків від 2 місяців до 17 років.

Серед захворілих 31 медичний працівник.

До лікарень столиці госпіталізували 57 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за добу 556 людей. Усього коронавірус подолали 38 017 жителів столиці.

Найбільше випадків COVID-19 виявили в Дарницькому – 287, Дніпровському – 141 та 107 - Святошинському районах.

Як повідомляв УНІАН, в Україні минулої доби коронавірусну хворобу виявили у 6 988 людей.

Коронавірус: важливо знати кожному

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Автор: Костянтин Гончаров