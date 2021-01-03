У столиці за минулу добу коронавірус виявили ще у 370 киян, померла від ускладнень хвороби 21 людина.
Про це Київський міський голова Віталій Кличко повідомив у Telegram-каналі.
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"Ще 370 хворих на коронавірус виявили в столиці за минулу добу. Померла 21 людина. Усього коронавірус забрав життя 1963 киян. Підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в Києві вже 113019", - зазначив він.
За словами Кличка, минулої доби на COVID-19 захворіли 11 дітей та 50 медиків, а до лікарень столиці госпіталізували 46 пацієнтів. Одужала за минулу добу 181 людина.
Усього коронавірус подолали 40234 жителі Києва.
Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Дарницькому (110), Дніпровському (52) та Деснянському (46) районах.
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