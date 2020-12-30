Всього коронавірус забрав життя 1897 киян.

Станом на 30 грудня у Києві зареєстровано 1131 новий випадок захворювання на COVID-19.

Про це повідомляє міський голова міста Київ Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі.

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"Друзі! Ще 1131 хворих на коронавірус виявили в столиці за минулу добу. Померли 22 людини", - йдеться у повідомленні.

Серед нових випадків: 659 жінок віком від 19 до 91 року; 414 чоловіків віком від 19 до 88 років; 21 дівчинка від 2 до 17 років; 37 хлопчиків від 1 до 17 років; 35 медиків.

До лікарень столиці госпіталізували 75 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за минулу добу 839 людей. Усього коронавірус подолали 38 856 мешканців Києва.

Загальне число випадків СOVID-19 у Києві з часу початку пандемії сягнуло 110 139.

Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Дарницькому районі – 220, у Дніпровському — 188. Та в Деснянському районі — 138 випадків.

Коронавірус в Україні 30 грудня — статистика

За минулу добу коронавірус в Україні виявили у 7986 осіб, зокрема у 272 дітей та 453 медпрацівників. Зафіксовано 243 летальні випадки.

За добу одужала рекордна кількість пацієнтів з початку пандемії - 16 355.

До лікарень госпіталізували 2 925 осіб.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (1 131), Запорізькій (739), Одеській (729), Київській (623), Дніпропетровській (462) та Харківській (412) областях.

З початку пандемії в Україні зареєстрували 1 045 348 випадків зараження коронавірусом, 698 190 осіб одужали, летальних випадків — 18 324.

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Автор: Вікторія Гордієнко