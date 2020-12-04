Станом на ранок 4 грудня у Києві зафіксовано 1 374 нових випадки коронавірусу за добу. Це на 10 випадків більше, ніж 3 грудня (1 364 інфікованих).
Читайте також"Жодних результатів": у Києві заявили про неефективність карантину вихідного дняЗагалом у Києві підтверджено 76 750 випадків COVID-19.
Про це свідчать дані, оприлюднені апаратом РНБО.
Від початку епідемії у Києві одужали 24 585 людей (310 за добу), померли 1 395 людей (26 за добу).
У Київській області зафіксовано 41 415 випадків COVID-19 (988 нових випадків за добу). Від початку епідемії одужали 14 648 людей (750 за добу), померли 727 людей (вісім за добу).
Серед нових хворих: 794 жінки віком від 18 до 92 років і 33 дівчинки від одного до 17 років, а також 498 чоловіків віком від 18 до 85 рокiв і 49 хлопчиків від чотирьох місяців до 16 років. Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив Київський міський голова Віталій Кличко під час онлайн-брифінгу.
«Захворіли, зокрема, і 78 медиків», - додав Кличко.
До лікарень столиці минулої доби госпіталізували 79 пацієнтів, інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.
"Найбільше випадків захворювання виявили в Дніпровському районі – 219, Солом'янсьому – 213 та в Голосіївському районі – 156 випадків", - дода міський голова.
Коронавірус в Україні та Києві: що відомо
- У стаціонарах Києва у важкому стані перебувають більш як 850 хворих на COVID-19
- До кінця 2021 року можна буде вакцинувати від COVID-19 всіх охочих українців – РНБО
- В Україні за добу на COVID-19 захворіли понад 15 тисяч осіб
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