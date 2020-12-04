Загалом у Києві підтверджено 76 750 випадків COVID-19.

Станом на ранок 4 грудня у Києві зафіксовано 1 374 нових випадки коронавірусу за добу. Це на 10 випадків більше, ніж 3 грудня (1 364 інфікованих).

Читайте також"Жодних результатів": у Києві заявили про неефективність карантину вихідного дняЗагалом у Києві підтверджено 76 750 випадків COVID-19.

Про це свідчать дані, оприлюднені апаратом РНБО.

Від початку епідемії у Києві одужали 24 585 людей (310 за добу), померли 1 395 людей (26 за добу).

У Київській області зафіксовано 41 415 випадків COVID-19 (988 нових випадків за добу). Від початку епідемії одужали 14 648 людей (750 за добу), померли 727 людей (вісім за добу).

Коронавірус в Україні та Києві: що відомо

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Автори: Вікторія Гордієнко, Інна Андаліцька