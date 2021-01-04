У Києві за минулу добу виявили 504 хворих на COVID-19.
Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі.
"14 людей померли. Усього за період пандемії в столиці 1977 летальних випадків від вірусу. Підтверджених випадків захворювання на сьогодні вже 113523", - зазначив Кличко.
Читайте такожПандемія COVID-19: добовий показник інфікування коронавірусом в Україні найнижчий за останні три місяціЗа його інформацією, минулої доби захворіли 288 жінок, 183 чоловіки, 33 дитини. Захворів, зокрема, 31 медик.
До лікарень госпіталізували 44 пацієнти, інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.
"Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 192, у Дніпровському –84 та в Солом‘янському – 51", - повідомив Кличко.
За його даними, одужали за добу 120 осіб. Усього коронавірус подолали 40354 жителі столиці.
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