Серед тих, у кого вчора підтвердили коронавірусну хворобу, 61 медик та 92 дитини.

У Києві минулої доби коронавірус виявили у понад 1,5 тис. осіб, 16 людей померли.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міський голова Віталій Кличко повідомив під час онлайн-брифінгу.

Це на вісім випадків більше, ніж 6 грудня (1 518 інфікованих).

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«1 тис. 526 хворих на коронавірус виявили в Києві за минулу добу. 16 людей померли. Усього за період пандемії в столиці 1 тис. 441 летальний випадок від коронавірусу. Підтверджених випадків захворювання на сьогодні вже 81 тис. 335», - зазначив Кличко.

Серед нових хворих: 824 жінки віком від 18 до 92 років та 610 чоловіків віком від 18 до 84 рокiв, а також 54 дівчинки від 1 до 17 років і 38 хлопчиків від 5 місяців до 17 років. Захворів, зокрема, й 61 медик.

До лікарень минулої доби госпіталізували 103 пацієнти, інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Загалом у стаціонарах медзакладів міста сьогодні лікуються 2146 хворих на коронавірус. Із них 15 дітей. У важкому стані перебувають 1229 пацієнтів. Кисневу підтримку отримують 1477 людей. Під апаратами ШВЛ – 33 хворих. Заповненість ліжок в комунальних медзакладах столиці – майже 52%.

Одужали за добу 128 людей. Усього коронавірус подолали 25 тис. 210 жителів Києва.

«Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 284, Дніпровському – 272, Деснянському районі – 194 випадки», - додав мер.

Як повідомляв УНІАН, минулої доби в Україні було зареєстровано 8 тис. 641 новий випадок COVID-19. За весь час пандемії в країні зафіксовано 821 тис. 947 інфікованих коронавірусом, померли 13 тис. 733 особи.

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Автор: Інна Андаліцька