У Києві за добу кількість хворих на COVID-19 зросла майже на 1,5 тис. осіб, 23 людини померли.
Про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко у своєму Телеграм-каналі.
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«Ще 1475 хворих на коронавірус виявили в столиці за минулу добу. Померли 23 людини. Усього коронавірус забрав життя 1464 киян», - зазначив Кличко.
За його даними, на сьогодні підтверджених випадків захворювання на COVID-19 в Києві вже 82 тис. 810.
Серед виявлених минулої доби хворих: 833 жінки віком від 18 до 94 років та 563 чоловіка віком від 18 до 93 років, а також 40 дівчаток від 1 до 17 років та 39 хлопчиків від 11 місяців до 17 років.
Захворіли, зокрема, 57 медиків.
До лікарень столиці госпіталізували 87 пацієнтів, інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.
Одужали за минулу добу 557 людей. Усього коронавірус подолали 25 тис. 767 киян.
«Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Деснянському – 248, Дніпровському — 203 та Дарницькому районах - 198 випадків», - додав міський голова.
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