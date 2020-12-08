Серед виявлених хворих - 57 медиків та 79 дітей.

У Києві за добу кількість хворих на COVID-19 зросла майже на 1,5 тис. осіб, 23 людини померли.

Про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко у своєму Телеграм-каналі.

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«Ще 1475 хворих на коронавірус виявили в столиці за минулу добу. Померли 23 людини. Усього коронавірус забрав життя 1464 киян», - зазначив Кличко.

За його даними, на сьогодні підтверджених випадків захворювання на COVID-19 в Києві вже 82 тис. 810.

Серед виявлених минулої доби хворих: 833 жінки віком від 18 до 94 років та 563 чоловіка віком від 18 до 93 років, а також 40 дівчаток від 1 до 17 років та 39 хлопчиків від 11 місяців до 17 років.

Захворіли, зокрема, 57 медиків.

До лікарень столиці госпіталізували 87 пацієнтів, інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за минулу добу 557 людей. Усього коронавірус подолали 25 тис. 767 киян.

«Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Деснянському – 248, Дніпровському — 203 та Дарницькому районах - 198 випадків», - додав міський голова.

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Автор: Інна Андаліцька