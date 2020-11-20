В Україні за добу на коронавірус захворіла рекордна кількість людей

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (1 391), Дніпропетровській (1 174), Київській (1 080), Хмельницькій (805) та Сумській (748) областях.

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