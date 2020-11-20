В Україні зафіксовано рекордну кількість нових хворих на коронавірус за добу \ фото REUTERS

За добу в Україні виявили 14575 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 549 дітей та 613 медпрацівників.

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За добу госпіталізовано – 1728 осіб; летальних випадків – 229; одужало – 7845 осіб; здійснено тестувань за добу – 70752 (зокрема методом ПЛР –  45957, методом ІФА – 24795).

За весь час пандемії в Україні

  • захворіло – 598085 осіб;
  • одужало – 274324 особи;
  • летальних випадків – 10598;
  • проведено ПЛР-тестувань – 4 108 825.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у  м. Київ (1 391), Дніпропетровській (1 174), Київській (1 080), Хмельницькій (805) та Сумській (748) областях.

Кількість захворювань в регіонах:

м. Київ – 56594 випадки;

Вінницька область – 14857 випадків;

Волинська область – 20651 випадок;

Дніпропетровська область – 26202 випадки;

Донецька область – 19223 випадки;

Житомирська область – 25111 випадків;

Закарпатська область – 20827 випадків;

Запорізька область – 22225 випадків;

Івано-Франківська область – 30684 випадки;

Київська область – 28427 випадків;

Кіровоградська область – 4052 випадки;

Луганська область – 5474 випадки;

Львівська область – 39916 випадків;

Миколаївська область – 14181 випадок;

Одеська область – 36053 випадки;

Полтавська область – 17403 випадки;

Рівненська область – 27 054 випадки;

Сумська область – 20 72 випадки;

Тернопільська область – 24843 випадки;

Харківська область – 50252 випадки;

Херсонська область – 8155 випадків;

Хмельницька область – 25290 випадків;

Черкаська область – 16437 випадків;

Чернівецька область – 30143 випадки;

Чернігівська область – 13159 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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Автор: Ірина Погоріла