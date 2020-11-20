За добу в Україні виявили 14575 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 549 дітей та 613 медпрацівників.
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За добу госпіталізовано – 1728 осіб; летальних випадків – 229; одужало – 7845 осіб; здійснено тестувань за добу – 70752 (зокрема методом ПЛР – 45957, методом ІФА – 24795).
За весь час пандемії в Україні
- захворіло – 598085 осіб;
- одужало – 274324 особи;
- летальних випадків – 10598;
- проведено ПЛР-тестувань – 4 108 825.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 391), Дніпропетровській (1 174), Київській (1 080), Хмельницькій (805) та Сумській (748) областях.
Кількість захворювань в регіонах:
м. Київ – 56594 випадки;
Вінницька область – 14857 випадків;
Волинська область – 20651 випадок;
Дніпропетровська область – 26202 випадки;
Донецька область – 19223 випадки;
Житомирська область – 25111 випадків;
Закарпатська область – 20827 випадків;
Запорізька область – 22225 випадків;
Івано-Франківська область – 30684 випадки;
Київська область – 28427 випадків;
Кіровоградська область – 4052 випадки;
Луганська область – 5474 випадки;
Львівська область – 39916 випадків;
Миколаївська область – 14181 випадок;
Одеська область – 36053 випадки;
Полтавська область – 17403 випадки;
Рівненська область – 27 054 випадки;
Сумська область – 20 72 випадки;
Тернопільська область – 24843 випадки;
Харківська область – 50252 випадки;
Херсонська область – 8155 випадків;
Хмельницька область – 25290 випадків;
Черкаська область – 16437 випадків;
Чернівецька область – 30143 випадки;
Чернігівська область – 13159 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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