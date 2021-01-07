За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (731), Одеській (694), Харківській (599), Донецькій (572) та Запорізькій (509) областях.

В Україні за добу зафіксовано 8997 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 227 дітей та 385 медпрацівників.

Читайте такожЛокдаун з 8 по 24 січня в Україні: що буде дозволено і забороненоПро це йдеться в повідомленні Коронавірус_інфо в Телеграм-каналі. Зокрема, за добу госпіталізовано 2 567 осіб; зафіксовано 148 летальних випадків, одужали 11 316 осіб; здійснено тестувань за добу – 54 438 (зокрема методом ПЛР – 37 287, методом ІФА – 17 151).

За весь час пандемії в Україні

захворіло – 1 099 493 особи;

одужало – 773 214 осіб;

летальних випадків – 19 505;

проведено ПЛР-тестувань – 5 717 403.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (731), Одеській (694), Харківській (599), Донецькій (572) та Запорізькій (509) областях.

Кількість захворювань в областях за добу:

м. Київ – 731 випадок;

Вінницька область – 250 випадків;

Волинська область – 142 випадки;

Дніпропетровська область – 414 випадків;

Донецька область – 572 випадки;

Житомирська область – 463 випадки;

Закарпатська область – 111 випадків;

Запорізька область – 509 випадків;

Івано-Франківська область – 137 випадків;

Київська область – 480 випадків;

Кіровоградська область – 82 випадки;

Луганська область – 331 випадок;

Львівська область – 288 випадків;

Миколаївська область – 411 випадків;

Одеська область – 694 випадків;

Полтавська область – 389 випадків;

Рівненська область – 326 випадків;

Сумська область – 505 випадків;

Тернопільська область – 198 випадків;

Харківська область – 599 випадків;

Херсонська область – 147 випадків;

Хмельницька область – 411 випадків;

Черкаська область – 233 випадки;

Чернівецька область – 161 випадок;

Чернігівська область – 413 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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Автор: Ірина Погоріла