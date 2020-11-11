В Україні росте кількість нових хворих на коронавірус / фото УНІАН

В Україні станом на 11 листопада зафіксовано 10 611 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 350 дітей та 493 медпрацівники.

Читайте такожУ МОЗ пояснили, навіщо хочуть запровадити карантин вихідного дняПро це йдеться в Телеграм-каналі Коронавірус інфо.

За останню добу госпіталізовано – 1 453 особи; зафіксовано 191 летальний випадок; одужало – 6 802 особи; здійснено тестувань за добу – 73 285 (зокрема методом ПЛР – 43 908, методом ІФА – 29 377).

За весь час пандемії в Україні

  • захворіло – 489 808 осіб;
  • одужало – 221 459 осіб;
  • летальних випадків – 8 947;
  • проведено ПЛР-тестувань – 3 735 166.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у  м. Київ (965), Одеській (705), Київській (693), Львівській (684) та Запорізькій (592) областях.

Кількість захворювань в областях 

  • м. Київ – 46 632 випадки;
  • Вінницька область – 12 970 випадків;
  • Волинська область – 17 236 випадків; 
  • Дніпропетровська область – 18 690 випадків;
  • Донецька область – 15 066 випадків;
  • Житомирська область – 20 194 випадки;
  • Закарпатська область – 18 056 випадків;
  • Запорізька область – 15 285 випадків;
  • Івано-Франківська область – 25 643 випадки;
  • Київська область – 21 731 випадок;
  • Кіровоградська область – 3 280 випадків;
  • Луганська область – 4 738 випадків;
  • Львівська область – 34 988 випадків;
  • Миколаївська область – 11 092 випадки;
  • Одеська область – 30 041 випадок;
  • Полтавська область – 13 143 випадки;
  • Рівненська область – 23 035 випадків;
  • Сумська область – 15 662 випадки;
  • Тернопільська область – 22 549 випадків;
  • Харківська область – 44 948 випадків;
  • Херсонська область – 6 075 випадків;
  • Хмельницька область – 20 826 випадків;
  • Черкаська область – 11 063 випадки;
  • Чернівецька область – 26 301 випадок;
  • Чернігівська область – 10 564 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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Автор: Ірина Погоріла