В Україні за добу виявлено понад 10 тисяч нових хворих на коронавірус

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві, Одеській, Київській, Львівській та Запорізькій областях.

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