У контакт-центр надходять скарги щодо роботи сімейних лікарів і закладів охорони здоров'я.

До всеукраїнського контакт-центру Міністерства охорони здоров'я з протидії COVID-19 за два дні роботи надійшло близько 10 тис. дзвінків.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу повідомив заступник міністра охорони здоров'я з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Ярослав Кучер.

"Станом на сьогодні за два дні роботи контакт-центру ми отримали близько 10 тис дзвінків, більшість з яких – інформаційно-довідкового характеру. Ми фіксуємо певні скарги щодо роботи сімейних лікарів, закладів охорони здоров'я", - сказав він.

Коронавірус в Україні

Станом на 4 листопада в Україні зафіксували новий антирекорд за кількістю випадків коронавірусу - за добу підтвердили 9 542 заражень. Це вперше, коли в країні за добу зафіксували понад 9 тис. нових випадків COVID-19. Попереднім антирекордом було 8 899 випадків зараження на добу.

2 листопада очільник МОЗ Максим Степанов повідомив про початок роботи контакт-центру МОЗ із протидії COVID-19, до якого може зателефонувати кожен громадянин і отримати відповідну інформацію. Номер телефона безкоштовний - 0800-60-20-19, він працює цілодобово.

ЗМІ озвучили подробиці можливого посилення карантину в Україні, яке може настати з наступного понеділка. Обмеження, зокрема, будуть вводити залежно від ситуації в регіонах.

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Автор: Леся Лещенко