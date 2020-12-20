Людина не може захиститися від коронавірусної інфекції за допомогою алкоголю та високих температур.
Про це розповіла лікар-пульмонолог, завідувач інфекційного відділення Київської міської клінічної лікарні № 17 Світлана Гук, пише "Апостроф".
Вона назвала три способи потрапляння вірусу до організму: очі, носоглотка та ротова порожнина.
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"Якби він все-таки проникав до нас через ротоглотку, і ми пили той чай без кінця, можливо, в цьому був би якийсь сенс. Але вірус найчастіше проникає в організм через носоглотку, очі і ротову порожнину, звичайно. Але ви не можете поставити собі крапельницю з гарячого чаю. Дійсно, віруси бояться високих температур, це правда. Але ви не можете створити в своєму організмі таку температуру в цілому", - сказала лікар.
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Приблизно така ж теза і про алкогольні і спиртовмісних речовин, додає вона.
"Мовляв, вірус побивається спиртом, тому давайте гарненько вип'ємо, і буде все добре. Але це повинна бути певна концентрація у вашій крові, і будуть інші проблеми", - пояснила Світлана Гук.
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