Медик пояснила: віруси дійсно бояться високих температур, але від COVID-19 це не врятує.

Людина не може захиститися від коронавірусної інфекції за допомогою алкоголю та високих температур.

Про це розповіла лікар-пульмонолог, завідувач інфекційного відділення Київської міської клінічної лікарні № 17 Світлана Гук, пише "Апостроф".

Вона назвала три способи потрапляння вірусу до організму: очі, носоглотка та ротова порожнина.

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"Якби він все-таки проникав до нас через ротоглотку, і ми пили той чай без кінця, можливо, в цьому був би якийсь сенс. Але вірус найчастіше проникає в організм через носоглотку, очі і ротову порожнину, звичайно. Але ви не можете поставити собі крапельницю з гарячого чаю. Дійсно, віруси бояться високих температур, це правда. Але ви не можете створити в своєму організмі таку температуру в цілому", - сказала лікар.

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Приблизно така ж теза і про алкогольні і спиртовмісних речовин, додає вона.

"Мовляв, вірус побивається спиртом, тому давайте гарненько вип'ємо, і буде все добре. Але це повинна бути певна концентрація у вашій крові, і будуть інші проблеми", - пояснила Світлана Гук.

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Автор: Юрій Годован