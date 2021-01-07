Перед впровадженням в Україні загальнонаціонального посиленого карантину президент Володимир Зеленський провів планову селекторну нараду за участю урядовців, керівників силових відомств.

Епідеміологи констатують скорочення інкубаційного періоду COVID-19 в Україні до 7-8 днів, а також збільшення кількості хворих молодого віку.

Як повідомляє прес-служба Офісу президента, перед впровадженням в Україні загальнонаціонального посиленого карантину президент Володимир Зеленський провів планову селекторну нараду за участю урядовців, керівників силових відомств.

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Учасники заходу обговорили, які саме кроки здійснюватиме уряд, які обмеження і в який час діятимуть у країні.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що вже третій день поспіль в країні спостерігається тенденція до зростання кількості хворих.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов додав, що світовий досвід показує: у країнах, де не діяв жорсткий карантин під час різдвяних і новорічних канікул, відбувається зростання кількості хворих упродовж 14 днів, оскільки на свята населення активно переміщується. Він також зауважив, що епідеміологи констатують скорочення інкубаційного періоду коронавірусної хвороби в Україні до 7-8 днів і «молодшання» хвороби.

Очільник МОЗ також нагадав про сезонне зростання кількості хворих на грип узимку.

«Впроваджуючи від завтра більш жорсткий карантин, ми уникнемо великого зростання хворих як на коронавірус, так і на звичайний сезонний грип. Таким чином зменшимо й навантаження на лікарні, адже одні й ті самі заклади лікують хворих на кожну з цих недуг», – сказав Степанов.

Шмигаль нагадав, що під час посиленого карантину працюватиме громадський транспорт, стратегічні підприємства, дитячі садочки.

«Люди, які працюють у стратегічній інфраструктурі, повинні мати місце, де залишати дітей. Водночас діток у садочках значно менше, ніж у інших закладах освіти. Відсоток малечі, що хворіє, становить 1,6%, тому садочки, скоріше, вирішують проблему, а не створюють її. І до цього прагне світова практика», – сказав він.

Президент переконався, що працюватиме інфраструктура, яка має критичне значення, магазини, що продають продукти харчування, засоби гігієни та побутову хімію. І хоч розважальна інфраструктура та святкові ярмарки будуть закриті, кафе та ресторани працюватимуть за послугою «із собою». МАФи й кіоски, які розташовані на відстані та не створюватимуть скупчення людей, теж зможуть надавати свої послуги.

«Цей карантин пом’якшений і не такий жорсткий, як весняний локдаун. Він також більш лояльний у порівнянні з тими заходами, що впроваджуються в інших країнах. Однак ми збиваємо одразу хвилю зростання кількості хворих після новорічних свят і паралельно прискорюємо отримання якісної зареєстрованої вакцини, схваленої ВООЗ», – сказав Зеленський.

Посилення карантину в Україні: що відомо

9 грудня Кабінет міністрів ухвалив рішення про введення посилених карантинних обмежень в Україні з 8 по 24 січня включно.

У цей період заборонятиметься робота кафе, ресторанів, барів (крім доставки та замовлень із собою).

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Також забороняється приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять діяльність у сфері торговельного і побутового обслуговування населення, крім тих, що продають харчові продукти, ліки, засоби гігієни, побутову хімію, засоби зв’язку, друковані ЗМІ, ветпрепарати, корми, на торгівельних площах, не менше як 60% яких призначено для торгівлі такими товарами.

Торговельна діяльність іншими групами товарів може відбуватися лише із здійсненням адресної доставки замовлень.

Крім того, дозволяється торгівля пальним.

Також в зазначений період можна надавати фінансові послуги, дозволена діяльність операторів поштового зв’язку, а також медичної практики, ветеринарної практики, робота АЗС, СТО, перукарень та салонів краси за попереднім записом.

Забороняється робота кінотеатрів, фітнес-клубів, спортивних залів, басейнів, театрів.

На період дії посиленого карантину заборонятиметься відвідування закладів освіти, торгівля непродовольчими товарами, проведення будь-яких розважальних, спортивних або культурних масових заходів.

Продовжить працювати громадський транспорт.

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Автор: Вікторія Токарєва