Зокрема, захворіли 82 дитини та 27 медиків.

У Києві за добу виявили 983 нових хворих на COVID-19, 11 людей померли.

Про це Київський міський голова Віталій Кличко повідомив в Телеграм-каналі.

«Кількість хворих у столиці продовжує тривожно збільшуватись. За минулу добу в Києві виявили 983 хворих на COVID-19. Померли 11 людей. Усього коронавірус забрав життя 827 киян. На сьогодні в столиці вже 41 373 підтверджених випадки захворювання на COVID-19», - написав Кличко.

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Серед тих, у кого виявили коронавірус протягом минулої доби: 539 жінок віком від 18 до 89 років, 362 чоловіки віком від 18 до 91 року, а також 41 дівчинка від 1 місяця до 17 років та 41 хлопчик від 1 до 17 років.

Захворіли, зокрема, й 27 медиків.

До лікарень столиці минулої доби госпіталізували 99 пацієнтів, інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали в столиці ще 348 людей. Всього коронавірус подолали 13 769 жителів Києва.

Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Солом‘янському районі – 154, в Деснянському – 144 та 127 випадків – у Дарницькому районі.

"Ситуація складна. Не ставтесь до коронавірусу як до примарної загрози! Дотримуйтесь основних правил безпеки. Сьогодні від свідомості кожного з нас залежить те, як ми подолаємо цей виклик", - наголосив Кличко.

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Автор: Інна Андаліцька