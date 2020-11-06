Загалом у Києві підтверджено 42 375 випадків COVID-19.

Станом на ранок 6 листопада у Києві за добу зафіксовано 1002 нових випадки інфікованих коронавірусом. Такої кількості інфікованих у столиці ще не було. Це на 19 випадків більше, ніж 5 листопада - тоді виявили 983 інфікованих.

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Загалом у Києві підтверджено 42 375 випадків COVID-19.

Про це свідчать дані, оприлюднені апаратом РНБО.

З початку епідемії у Києві одужали 15 218 людей (+1449 за добу), померла 841 людина (+14 за добу).

У Київській області зафіксовано 18 763 випадки COVID-19 (+434 нових випадки за добу). З початку епідемії одужали 8 608 людини (+226 за добу), померли 454 людини (+10 за добу).

Коронавірус у Києві: статистика у районах столиці

"Ситуація у нас складна і динаміка вкрай негативна. За минулу добу в Києві – понад тисяча нових випадків захворювання. Коронавірус виявили у 1002 людей. Померли 14 хворих. Усього від коронавірусу в столиці 841 летальний випадок. А підтверджених випадків захворювання на сьогодні вже 42 тис. 375", - як передає кореспондент УНІАН, про це Київський міський голова Віталій Кличко повідомив під час онлайн-брифінгу.

Серед виявлених минулої доби хворих: 556 жінок віком від 18 до 84 років, 34 дівчинки віком від 8 місяців до 17 років, а також 377 чоловіків віком від 18 до 92 рокiв і 35 хлопчиків віком від 25 днів до 17 років. Захворіли, зокрема 39 медиків.

До лікарень минулої доби госпіталізували 55 осіб, інші перебувають на самоізоляції, під контролем лікарів.

"Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Подільському районі – 164, Оболонському – 154, Деснянському районі – 114 випадків", - заявив Кличко.

Зазначимо, за минулу добу в Україні зафіксовано 9 721 новий випадок COVID-19. За останню добу госпіталізовано 1 517 осіб, померла 201 особа, одужали 10 762 особи.

За весь час пандемії в Україні захворіли 440 188 осіб, одужали 195 544 особи, померли 8 125. Проведено ПЛР-тестувань – 3 521 175.

Коронавірус у Києві: що відомо

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Автори: Вікторія Гордієнко, Інна Андаліцька