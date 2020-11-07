Загалом з початку пандемії у Києві зареєстровано 43 229 випадків захворювання.

У столиці минулої доби виявили ще 854 хворих на COVID-19, померли 11 осіб.

Про це Київський міський голова Віталій Кличко повідомив у своєму Телеграм-каналі.

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«Динаміка захворюваності в столиці, на жаль, не зменшується. За минулу добу в Києві ще 854 хворих на коронавірус. Померли 11 людей. Усього коронавірус забрав життя 852 киян. Підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в столиці вже 43 229», - написав він.

Вчора захворіли: 494 жінки віком від 18 до 84 років, 323 чоловіка віком від 18 до 84 рокiв, 17 дівчаток від 19 днів до 17 років та 20 хлопчиків від 2 днів до 17 років. Захворіли також 34 медики.

До лікарень госпіталізували 86 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за минулу добу 1 162 людини. Усього коронавірус подолали 16 380 жителів Києва.

Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Деснянському районі – 142, у Дарницькому — 122. Та в Дніпровському районі – 96 випадків.

"Вірус стрімко розповсюджується. Будьте обережними і дотримуйтесь елементарних правил безпеки! Бережіть себе!" - наголосив мер.

Як повідомляв УНІАН, станом на ранок 7 листопада в Україні з початку пандемії коронавірус виявлений у 450 934 осіб, померло від COVID-19 8 тис. 312.

Вчора COVID-19 виявлено у рекордної кількості громадян - 10 746.

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Автор: Вікторія Токарєва