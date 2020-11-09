За добу до лікарень столиці госпіталізували 76 пацієнтів з COVID-19.

У Києві минулої доби на COVID-19 захворіли 748 осіб, 5 – померли.

Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив у своєму Telegram-каналі.

Читайте такожВідсьогодні почало діяти нове карантинне зонування: вся Україна - "помаранчева" та "червона" (мапа)

«Ще у 748 киян виявили коронавірус минулої доби. 5 хворих померли. Всього коронавірус забрав життя 872 мешканців нашого міста. Підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в столиці вже 44 920», - зазначив він.

За словами Кличка, захворіли 401 жінка, 278 чоловіків, 69 дітей. До лікарень госпіталізували 76 пацієнтів. Інші – лікуються на самоізоляції, під контролем лікарів. Одужали за минулу добу 170 людей. Всього коронавірус подолали 16 тис. 667 жителів міста. Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському (130), у Дарницькому (109) та Оболонському (107) районах.

Коронавірус: важливо знати кожному

Коронавірус в Україні: що відомо

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Костянтин Гончаров