У Києві минулої доби на COVID-19 захворіли 748 осіб, 5 – померли.
Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив у своєму Telegram-каналі.
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«Ще у 748 киян виявили коронавірус минулої доби. 5 хворих померли. Всього коронавірус забрав життя 872 мешканців нашого міста. Підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в столиці вже 44 920», - зазначив він.
За словами Кличка, захворіли 401 жінка, 278 чоловіків, 69 дітей. До лікарень госпіталізували 76 пацієнтів. Інші – лікуються на самоізоляції, під контролем лікарів. Одужали за минулу добу 170 людей. Всього коронавірус подолали 16 тис. 667 жителів міста. Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському (130), у Дарницькому (109) та Оболонському (107) районах.
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Коронавірус в Україні: що відомо
- За минулу добу в Україні зафіксовано 8 687 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. За весь час пандемії в Україні захворіли 469 018, одужали 209 143, летальних випадків – 8 565 осіб.
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