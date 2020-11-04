За словами голови Держспоживслужби в Києві, сьогодні показники захворюваності в столиці високі, але не так критичні.

Найближчим часом захворюваність коронавірусом в столиці буде тільки зростати, тому що вона пов'язана з ситуацією в цілому по країні.

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Про це розповів голова Держспоживслужби в Києві Олег Рубан, передає РБК-Україна.

"Далі буде ще більше. Цифри залежать від організаційних заходів. Сьогодні ми повинні дивитися не на виявлені і лабораторно підтверджені випадки, а на цифру випадків середньої тяжкості і кількість важких випадків. Сьогодні ці показники високі, але не такі критичні, як можна говорити", - зазначив Рубан.

Коронавірус в Україні та Києві: останні дані

Станом на 4 листопада в Україні зафіксували новий антирекорд за кількістю випадків коронавірусу - за добу підтвердили 9 542 заражень. Це вперше, коли в країні за добу зафіксували понад 9 тис.нових випадків COVID-19. Попереднім антирекордом було 8 899 випадків зараження на добу.

У Києві за добу виявили 856 нових хворих-19, 17 осіб померли. Від коронавірусу в столиці померли з початку епідемії 816 осіб. А підтверджених випадків захворювання на сьогодні - 40 390.

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Автор: УНІАН