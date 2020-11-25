Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі – 217, Дніпровському – 189, Солом'янському районі – 145 випадків.

За добу в Києві виявили 980 хворих на коронавірус. Померли 23 людини. Всього коронавірус забрав життя 1 196 киян.

Читайте такожУ МОЗ оцінили ймовірність введення повного локдауну на новорічні свята в УкраїніПро це повідомив мер Києва Віталій Кличко у Телеграм-каналі. Зокрема, за його даними, підтверджених випадків захворювання на сьогодні вже 62 620.

Захворіли:

509 жінок віком від 18 до 89 років

316 чоловіків віком від 18 до 89 рокiв

80 дівчаток від 2 до 17 років і 75 хлопчиків від 2 місяців до 17 років.

53 медики.

"До лікарень столиці минулої доби госпіталізували 70 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів. Одужали в столиці за добу 346 людей. Усього коронавірус подолали 21 437 мешканців Києва", - зазначив мер.

Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі – 217, Дніпровському – 189, Солом'янському районі – 145 випадків.

"Столиця власними силами підготувала майже 4 500 ліжок у комунальних медзакладах для надання допомоги хворим на коронавірус. Серед них 1639 ліжок з підведеним киснем. Зокрема: 1158 – з централізованою подачею. Та 481 – з кисневими концентраторами", - повідомив мер.

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Автор: Ірина Погоріла