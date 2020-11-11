Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Голосіївському районі – 110, у Дніпровському — 109 та в Деснянському районі – 106 випадків.

Динаміка захворюваності в столиці не зменшується. За добу в Києві виявлено ще 965 хворих на коронавірус.

Читайте такожВ Україні за добу виявлено понад 10 тисяч нових хворих на коронавірусПро це у Телеграм-каналі повідомив мер столиці Віталій Кличко.

За його даними, померли 20 людей. Усього коронавірус забрав життя 914 киян.

"Підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в столиці вже 46 632", - зазначив мер.

Захворіли:

547 жінок віком від 18 до 88 років

358 чоловіків віком від 18 до 89 рокiв

28 дівчаток від 1 до 17 років та 32 хлопчика від 9 місяців до 17 років.

Захворів також 31 медик.

"До лікарень столиці госпіталізували 92 пацієнта. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів. Одужали за минулу добу 469 людей. Усього коронавірус подолали 17 473 мешканця Києва", - написав Кличко.

Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Голосіївському районі – 110, у Дніпровському — 109 та в Деснянському районі – 106 випадків.

Не зменшується кількість киян, які потребують госпіталізації. Сьогодні в стаціонарах медзакладів міста лікуються 2038 хворих на коронавірус. Із них 31 дитина.

У важкому стані перебувають 697 пацієнтів. Кисневу підтримку отримують 894 хворих. Під апаратами ШВЛ - 31 людина. Іще 51 пацієнт - на неінвазивній штучній вентиляції легень.

"Вірус стрімко розповсюджується. Будьте обережними, не нехтуйте елементарними правилами безпеки!", - закликав міський голова.

Коронавірус у Києві

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Автор: Ірина Погоріла