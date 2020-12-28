Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 305, Дніпровському –180, Оболонському районі – 107 випадків.

У Києві за добу виявили 851 хворого на коронавірус. 10 людей померли. Усього за період пандемії в столиці 1854 летальних випадки від вірусу.

Читайте такожНазвано причини, з яких коронавірус в Україні пішов на спадПро це у Телеграм-каналі повідомив мер Віталій Кличко. Зокрема, за його даними, підтверджених випадків захворювання на сьогодні вже 108 055.

Захворіли:

477 жінок віком від 18 до 91 року

332 чоловіка віком від 18 до 90 рокiв

19 дівчаток від 2 тижнів до 17 років та 23 хлопчики від 5 місяців до 17 років.

21 медик.

"До лікарень столиці госпіталізували 102 пацієнта. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів. Одужали за добу 188 людей. Усього коронавірус подолали 37 461 мешканець столиці", - написав Кличко.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 305, Дніпровському –180, Оболонському районі – 107 випадків.

"Загалом у стаціонарах медзакладів столиці сьогодні лікуються 1875 хворих на коронавірус. Із них 12 дітей. 1220 пацієнтів - у важкому стані. Кисневу підтримку отримують 1344 людини. Під апаратами ШВЛ – 30 хворих. Заповненість ліжок в комунальних медзакладах – понад 45%", - зазначив мер.

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Автор: Ірина Погоріла