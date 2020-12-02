Найбільше випадків захворювання виявили в Дніпровському районі – 277, Дарницькому – 258, Солом'янському районі – 214 випадків.

У Києві за добу виявили 1735 нових хворих на коронавірус. 16 випадків – летальні. Усього від коронавірусу за період пандемії померли 1339 киян.

Читайте такожБільш ніж половина українців готові зробити безкоштовне щеплення від COVID-19 - опитуванняПро це у Телеграм-каналі повідомив мер столиці Віталій Кличко.

"Підтверджених випадків захворювання на сьогодні вже 74012", - повідомив він.

Захворіли:

922 жінки віком від 18 до 86 років

684 чоловіка віком від 18 до 96 рокiв

57 дівчаток від 5 місяців до 17 років і 72 хлопчика від 10 місяців до 17 років.

69 медиків.

"До лікарень столиці минулої доби госпіталізували 77 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів. Одужали за добу найбільше хворих за час пандемії - 511 людей. Усього коронавірус подолали 23763 мешканці Києва.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дніпровському районі – 277, Дарницькому – 258, Солом'янському районі – 214 випадків.

"Загалом у стаціонарах медзакладів міста сьогодні лікуються 2145 хворих на коронавірус. Із них 22 дитини. 941 пацієнт перебуває у важкому стані, кисневу підтримку отримують 1399 людей, під апаратами ШВЛ – 38 хворих. Заповненість ліжок в комунальних медзакладах – майже 53%", - повідомив мер.

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Автор: Ірина Погоріла