Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 181, в Деснянському – 117 та в Дніпровському районі — 92 випадки.

У Києві за добу виявили 731 нового хворого на коронавірус. Померли 19 людей. Усього за період пандемії в столиці 2041 летальний випадок від вірусу.

Читайте такожВ Україні за добу різко зросла кількість нових хворих на коронавірусПро це повідомив мер столиці Віталій Кличко в Телеграм-каналі. За його даними, підтверджених випадків захворювання в Києві на сьогодні вже 116 031.

Захворіли:

415 жінок віком від 19 до 88 років

88 чоловіків віком від 19 до 87 рокiв

14 дівчаток від 5 місяців до 14 років та 14 хлопчиків від 8 місяців до 16 років.

28 медиків.

"До лікарень столиці минулої доби госпіталізували 68 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів. Одужали за добу 638 людей. Усього коронавірус подолали 42 210 мешканців столиці", - повідомив мер.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 181, в Деснянському – 117 та в Дніпровському районі — 92 випадки.

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Автор: Ірина Погоріла