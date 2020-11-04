Сам мер одужав, має негативний результат тесту на коронавірус.

У Києві за добу виявили 856 нових хворих на COVID-19, 17 людей померли.

Читайте такожУкраїна побила рекорд за кількістю інфікованих коронавірусом за добуЯк передає кореспондент УНІАН, про це повідомив Київський міський голова Віталій Кличко під час онлайн-брифінгу.

«Мій тест на коронавірус негативний. Я почуваю себе добре, Тобто зараз вже повний сил і готовий працювати. Але новини щодо поширення коронавірусу в місті, на жаль, не втішні», - наголосив мер.

Так, за його словами, за минулу добу в Києві зафіксована найбільша кількість хворих за весь період пандемії – 856, з яких 66 – діти.

«Серед тих, хто захворіли: 456 жінок віком від 19 до 90 років і 34 дівчинки від двох місяців до 17 років, а також 334 чоловіки віком від 18 до 83 рокiв та 32 хлопчики від п'ятнадцяти днів до 16 років. Захворіли, зокрема, і 43 медики», - повідомив Кличко.

За його інформацією, до лікарень столиці минулої доби госпіталізували 71 пацієнта. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

"Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Дніпровському районі – 132, Деснянському – 109 та в Солом'янському районі – 98 випадків", - зазначив Кличко.

Одужали в столиці за добу 268 людей, всього коронавірус подолали 13 421 житель Києва.

Від коронавірусу в столиці померли від початку епідемії 816 людей. А підтверджених випадків захворювання на сьогодні – 40 390.

Кличко захворів на коронавірус

24 жовтня Кличко у своєму Telegram-каналі написав, що захворів на COVID-19. За його словами, він почувався добре, але змушений був піти на самоізоляцію і працювати з дому.

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Автор: Інна Андаліцька