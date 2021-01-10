Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 185, у Печерському – 58 та в Солом‘янському районі — 42 випадки.

В Києві за добу виявили 404 нових хворих на коронавірус. Померли 10 людей. Усього за період пандемії в столиці 2077 летальних випадків від вірусу.

Читайте такожВ Україні за добу виявлено трохи більше 5 тисяч нових хворих на коронавірусПро це повідомив мер Києва Віталій Кличко у Телеграм-каналі. "Підтверджених випадків захворювання на сьогодні вже 117 217", - повідомив мер.

Захворіли:

264 жінки віком від 18 до 90 років

125 чоловіків віком від 18 до 83 рокiв

10 дівчаток від 20 днів до 17 років та 5 хлопчиків від 4 до 11 років.

9 медиків.

"До лікарень столиці минулої доби госпіталізували 31 пацієнта. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів. Одужали за добу 455 людей. Усього коронавірус подолали 43 239 мешканців столиці", - написав Кличко.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 185, у Печерському – 58 та в Солом‘янському районі — 42 випадки.

"Не нехтуйте елементарними правилами! Бережіть себе!", - закликав міський голова.

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Автор: Ірина Погоріла