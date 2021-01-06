Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Дарницькому районі – 172, в Дніпровському — 137 та в Деснянському районі – 133 випадки.

Кількість виявлених нових хворих у Києві за добу становить 931. Померли 19 людей. Всього коронавірус забрав життя 2022 киян.

Читайте такожВ Україні захворюваність COVID-19 перевищує норму в понад 7 разівПро це йдеться в повідомленні в Телеграм-каналі мера Києва Віталія Кличка. Зокрема, за його даними, підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в столиці вже 115 300.

Захворіли:

540 жінок віком від 18 до 90 років

365 чоловіків віком від 18 до 85 років

11 дівчаток від 5 до 17 років та 15 хлопчиків від 1 до 16 років.

25 медиків.

"До лікарень столиці госпіталізували 71 пацієнта. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів. Одужала за минулу добу 651 людина. Всього коронавірус подолали 41 572 мешканця Києва", - повідомив мер.

Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Дарницькому районі – 172, в Дніпровському — 137 та в Деснянському районі – 133 випадки.

"Дотримуйтесь елементарних правил безпеки! Бережіть себе та тих, хто поруч!", - закликав мер столиці.

Новини по темі

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Ірина Погоріла