Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 185, у Деснянському – 184 і в Дніпровському районі – 165 випадків.

У Києві за добу виявлено рекордну кількість хворих на коронавірус - 1391 людина. Померли 33 людини. Усього коронавірус забрав життя 1080 киян.

Читайте такожВ Україні за добу на коронавірус захворіла рекордна кількість людейВчора в столиці було виявлено 1348 інфікованих коронавірусом.

Про це в Телеграм-каналі повідомив мер Києва Віталій Кличко. За його даними, підтверджених випадків захворювання на сьогодні вже 56 594.

Захворіли:

832 жінки віком від 18 до 91 років

462 чоловіка віком від 18 до 87 рокiв

48 дівчаток від 1 місяця до 17 років і 49 хлопчиків від 2 місяців до 16 років.

Вперше у нас і така кількість хворих медиків - 64.

"До лікарень столиці минулої доби госпіталізували 84 пацієнти. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів. Одужали в столиці за добу 376 людей. Усього коронавірус подолали 20391 мешканець Києва", - повідомив мер.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 185, у Деснянському – 184 і в Дніпровському районі – 165 випадків.

"Сьогодні в стаціонарах медзакладів міста лікуються 1966 хворих на коронавірус. Із них 24 дитини. У важкому стані перебувають 730 пацієнтів. Кисневу підтримку отримують 1035 людей. Під апаратами ШВЛ - 35 хворих", - зазначив Кличко.

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Автор: Ірина Погоріла