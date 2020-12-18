Кількість українців, які захворіли на COVID-19, наближається до 950 тисяч

За весь час пандемії в Україні захворіли 944381 людина.

В Україні за добу зафіксовано 12630 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, померли - 260 осіб, одужали - 12866 людей. Читайте також"Це нереалістично": Шмигаль озвучивши умову припинення епідемії covid-19Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Facebook. "12 тисяч 630 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 18 грудня 2020 року. Зокрема, захворіли 620 дітей та 552 медпрацівники", - поінформував він. Також за минулу добу госпіталізовано 2904 особи; одужали – 12866, зафіксовано 260 летальних випадків. Медики здійснили 68759 тестувань (зокрема методом ПЛР – 42 тис. 340, методом ІФА – 26 тис. 419). "За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 658), Запорізькій (1 022), Одеській (925), Київській (922) та Черкаській (583) областях", - написав Степанов. Кількість захворювань COVID-19 в регіонах м. Київ – 98 330 випадків; Вінницька область – 20 578 випадків; Волинська область – 29 817 випадків; Дніпропетровська область – 51 401 випадок; Донецька область – 31 449 випадків; Житомирська область – 35 662 випадки; Закарпатська область – 26 855 випадків; Запорізька область – 45 715 випадків; Івано-Франківська область – 41 644 випадки; Київська область – 51 588 випадків; Кіровоградська область – 7 621 випадок; Луганська область – 8 533 випадки; Львівська область – 55 860 випадків; Миколаївська область – 25 826 випадків; Одеська область – 61 963 випадки; Полтавська область – 31 097 випадків; Рівненська область – 37 840 випадків; Сумська область – 37 157 випадків; Тернопільська область – 32 089 випадків; Харківська область – 64 237 випадків; Херсонська область – 15 151 випадок; Хмельницька область – 36 027 випадків; Черкаська область – 33 837 випадків; Чернівецька область – 37 695 випадків; Чернігівська область – 26 409 випадків. Коронавірус в Україні: загальна статистика За весь час пандемії в Україні: захворіли 944381 людина,

одужали - 561222,

померли - 16256. Медики провели 5 млн 209 тис. 462 ПЛР-тестування. Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram Автор: Костянтин Гончаров

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