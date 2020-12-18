Коронавірус в Україні:статистика / фото УНІАН

В Україні за добу зафіксовано 12630 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, померли - 260 осіб, одужали - 12866 людей.

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"12 тисяч 630 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 18 грудня 2020 року. Зокрема, захворіли 620 дітей та 552 медпрацівники", - поінформував він.

Також за минулу добу госпіталізовано 2904 особи; одужали – 12866, зафіксовано 260 летальних випадків. Медики здійснили 68759 тестувань (зокрема методом ПЛР – 42 тис. 340, методом ІФА – 26 тис. 419).

"За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 658), Запорізькій (1 022), Одеській (925), Київській (922) та Черкаській (583) областях", - написав Степанов.

Кількість захворювань COVID-19 в регіонах

м. Київ – 98 330 випадків;

Вінницька область – 20 578 випадків;

Волинська область – 29 817 випадків;

Дніпропетровська область – 51 401 випадок;

Донецька область – 31 449 випадків;

Житомирська область – 35 662 випадки;

Закарпатська область – 26 855 випадків;

Запорізька область – 45 715 випадків;

Івано-Франківська область – 41 644 випадки;

Київська область – 51 588 випадків;

Кіровоградська область – 7 621 випадок;

Луганська область – 8 533 випадки;

Львівська область – 55 860 випадків;

Миколаївська область – 25 826 випадків;

Одеська область – 61 963 випадки;

Полтавська область – 31 097 випадків;

Рівненська область – 37 840 випадків;

Сумська область – 37 157 випадків;

Тернопільська область – 32 089 випадків;

Харківська область – 64 237 випадків;

Херсонська область – 15 151 випадок;

Хмельницька область – 36 027 випадків;

Черкаська область – 33 837 випадків;

Чернівецька область – 37 695 випадків;

Чернігівська область – 26 409 випадків.

Коронавірус в Україні: загальна статистика 

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіли 944381 людина,
  • одужали - 561222,
  • померли - 16256.

Медики провели 5 млн 209 тис. 462 ПЛР-тестування.

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Автор: Костянтин Гончаров