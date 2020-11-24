За його словами, епідемічна хвиля буде настільки потужною, що ніяка система, тим більше в Україні, впоратися з нею не зможе.

Україна знаходиться тільки на початку підйому захворюваності коронавірусом. Протягом тижня-двох буде потужна епідемічна хвиля.

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Про це заявив РБК-Україна керівник програм охорони здоров'я ЮНІСЕФ в Україні Андрій Славуцький.

За його словами, епідемічна хвиля буде настільки потужною, що ніяка система, тим більше в Україні, впоратися з нею не зможе. Славуцький повідомив про чотири рівні жорсткого карантину, який вже потрібно запроваджувати.

"Швидше за все, з цим епідемічним зростанням, якщо нічого не робити, піку ми досягнемо в січні-лютому. Потім захворюваність повинна піти на спад, сподіваємося, до березня-квітня. Але якщо будуть дуже ефективні протиепідемічні заходи, то цю хвилю можна збити вже в грудні", - сказав Славуцький.

Нагадаємо, міністр охорони здоров'я Максим Степанов назвав головну умову введення в Україні повного локдауну або жорсткого карантину. Обмеження посилять у разі колапсу медичної системи.

До цього Степанов говорив, що МОЗ вимагатиме введення повного локдауна в Україні при щоденному виявленні 30 тисяч хворих.

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Автор: УНІАН