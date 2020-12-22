Через вірус у деяких пацієнтів розвивалися психічні розлади.

Паніка через коронавірус завдає шкоди здоров'ю хворого.

Читайте такожКомаровський пояснив, як коронавірус призводить до психозу і яким пацієнтам необхідна допомога (відео)Про це в ефірі програми "Один, Два і ти" на телеканалі Апостроф TV заявила лікар-пульмонолог, завідуюча інфекційним відділенням Київської міської клінічної лікарні №17 Світлана Гук.

За її словами, коронавірус може давати ускладнення на нервову систему, проте паніка теж відіграє велику роль. Через вірус у деяких пацієнтів розвивалися психічні розлади. Також були випадки суїциду.

"Можливо, якби не було паніки, то не було б таких випадків. Але ці пацієнти тривожні, депресивні. Є навіть ураження не тільки психічного плану, але і нервових закінчень, на зразок відсутності нюху. Це теж ураження нервових закінчень. Воно відновлюється, але нервова тканина сприйнятлива до цієї інфекції", - розповіла лікар.

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Автор: УНІАН