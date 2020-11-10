Мобільні госпіталі розгортатимуть тоді, коли будуть заповнені всі ліжка у медзакладах.

За умови, якщо усі ліжка у лікарнях Львівщини для хворих на коронавірус COVID-19 будуть зайняті, місцева влада розгляне можливість розгортання шпиталю на стадіоні "Арена Львів".

Про це на брифінгу 10 листопада повідомив директор департаменту охорони здоров’я ЛОДА Орест Чемерис, передає ZAXID.NET.

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«На жаль, динаміка останнього тижня показує, що кількість хворих, які звертаються за допомогою і потребують госпіталізації залишається на високому рівні. В середньому від 180 до 220 хворих госпіталізовують щоденно», – сказав головний медик Львівщини.

За словами Ореста Чемериса, МОЗ видало доручення розглянути об’єкти під можливі мобільні госпіталі по всій території України.

Наразі загальна завантаженість ліжок із хворими на коронавірус у Львівській області, за даними МОЗ, становить 64,7%.

"Доручення щодо розгортання мобільних госпіталів дали для всіх територій держави, тому ми розглядаємо як можливість спорткомплекси та "Арену Львів", - повідомив Чемерис.

Він додав, що влада розглядає варіант залучення студентів-медиків та інтернів до роботи з хворими на COVID-19, якщо ситуація з пандемією в області погіршиться.

Зазначимо, що на початку листопада у МОЗ заявляли, що мобільні госпіталі для лікування хворих на COVID-19 планують розгортати у Києві, зокрема на території Палацу спорту, Одесі та Дніпрі. Їх будуть відкривати лише у випадку, якщо всі ліжкомісця в медзакладах, призначені для коронавірусних хворих, будуть заповнені.

Головний санлікар Віктор Ляшко уточнив, що тимчасові госпіталі мають розгортати лише в пристосованих приміщеннях з опаленням, вентиляцією та необхідними санітарно-технічними умовами.

Нагадаємо, що станом на 10 листопада на Львівщині підтвердили 34 304 випадки зараження коронавірусом. 995 хворих померли, 21 679 – одужали.

Як повідомляв УНІАН, за даними МОЗ, за минулу добу в Україні було зафіксовано 10 179 нових випадків коронавірусної хвороби. Загалом за весь час пандемії в Україні на COVID-19 захворіли 479 197 осіб; померли 8 тис. 759; одужали – 214 657 осіб.

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Автор: Вікторія Гордієнко