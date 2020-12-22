Андрій Садовий розповів, що через коронавірус змушений був взяти перший у житті лікарняний.

Міський голова Львова Андрій Садовий поборов коронавірус. Сьогодні він вже працює у повноцінному режимі.

Про це мер повідомив на своїй сторінці в Telegram.

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"Сьогодні маю перший повноцінний робочий день після першого в житті лікарняного. За 15 років ніколи не хворів так, щоб залишатись вдома. Цікавий досвід. Кожна людина переносить "ковід" по-своєму. Тому не буду нікому радити, які препарати вживати, бо хвороба і симптоматика дуже різна і персональна. Лікар каже, що в організмі вже виробились антитіла і я можу працювати. До кінця року багато справ", - написав міський голова.

Також мер подякував усім за турботу і вже розповів про робочі плани.

"Дякую всім, хто писав, дзвонив і турбувався про моє здоров’я! Будьте і ви здорові, бережіть себе та близьких! На завтра плануємо сесію міської ради: сформуємо депутатські комісії, оберемо секретаря ради. В четвер окремо проведемо бюджетну сесію", - зазначив Садовий.

Нагадаємо, 7 грудня мер Львова Андрій Садовий повідомив, що інфікувався коронавірусом.

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Автор: Вікторія Гордієнко