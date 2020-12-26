Медик також поділився своїми прогнозами щодо розвитку епідемії в Україні.

Мутований коронавірус, через який у Великобританії ввели додаткові карантинні обмеження, медики зафіксували в Україні. Втім, як стверджує лікар-інфекціоніст з Ужгорода Віктор Петров, принаймні в "першого" пацієнта відзначався легкий перебіг хвороби.

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Про це Віктор Петров розповів в інтерв'ю Obozrevatel.

"Це пацієнт молодого віку, 24-річний. Він звернувся з легкими симптомами коронавірусної інфекції, його форму діагностували як легку. Лихоманки не було, ніяких проблем. Чоловік майже не лікувався, його лікували тільки симптоматично", - розповів лікар.

За його словами, інфікований є заробітчанином, постійно проживає в Чеській Республіці.

"На Закарпаття приїжджає додому на нетривалий проміжок часу. І звернувся до мене як до свого сімейного лікаря", - говорить Віктор Петров.

За словами лікаря, побачивши у пацієнта ознаки коронавірусної інфекції, він відправив його на ПЛР-тестування. Пацієнт отримав негативний результат і поїхав на роботу в Чехію.

"Після цього ми отримали інформацію про те, що у нього була підозра на новий штам коронавірусної інфекції, і його взяли на моніторинг в Чеській Республіці. Потім чоловік поінформував мене, що його почали розпитувати санітарні органи цієї країни, звідки він повернувся і так далі", - розповів лікар.

Віктор Петров додав, що коронавірус вийшов з-під контролю абсолютно у всіх країнах. В Україні це особливо помітно "в таких прикордонних регіонах, як Ужгород, Закарпаття, Львівщина".

Медик також поділився своїми прогнозами щодо розвитку епідемії в Україні. За його оцінками, найближчим часом повідомлення про хворих новим штамом коронавірусу з'являться у всіх без винятку країнах Європи.

"Я думаю, що найближчим часом ви побачите цілий ряд заяв абсолютно всіх європейських країн, тому що там кордонів немає, рух населення відбувається дуже активно. Як на мене, це не сенсаційна новина. Швидше за все, це буде, так само як було в період реєстрації перших випадків коронавірусної інфекції", - говорить лікар.

На питання, чи буде діяти на цей штам вакцина, яку зараз всіляко впроваджують, лікар відповів коротко: оптимізму мало.

"Я не дуже оптимістичний щодо тієї вакцини, яка зараз застосовується. Швидше за все, через рік ми отримаємо абсолютно потенційно іншу вакцину, яка буде доопрацьована. Ви розумієте, що дуже короткий проміжок часу пройшов. Всі країни будуть аналізувати поствакцинальний період і будуть її "апгрейдити", будуть робити так, щоб вона була ефективною. Тому, швидше за все, через півроку-рік буде розроблена ще одна вакцина, яка буде новішою і сучасною", - упевнений лікар.

Коронавірус мутував: що відомо

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Автор: УНІАН