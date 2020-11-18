За словами Андрія Волянського, для зниження кількості жертв необхідно захистити людей з груп ризику.

Лікар-імунолог, доктор медичних наук Андрій Волянський припускає, що в Україні на коронавірус вже перехворіло до 15% населення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в ефірі телеканалу "Україна 24".

"На сьогодні я припускаю, що в Україні вже перехворіло понад 10% населення, можливо - до 15%, хоча за офіційними даними це 1,5% населення країни", - заявив Волянський.

"На жаль, неминучі втрати - це десятки тисяч смертей. Чи можна ці жертви знизити? Так, можна, потрібно включати ще деякі резерви, які на сьогодні не використано. На сьогодні це захист груп ризику, тому що в Україні, на жаль, ці заходи поки не проводилися і не пропонувалися", - зазначив лікар-імунолог.

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Волянський наголосив, що група ризику неоднорідна - це і люди старшого віку, і люди із захворюваннями "різних систем" будь-якого віку, насамперед це хронічні захворювання в стадії загострення: діабет, бронхіальна астма, захворювання серця. За його словами, в цій категорії населення летальність від COVID-19 на порядок або, можливо, "на два порядки" вища, ніж в інших категоріях.

"Цих людей потрібно захищати, їх потрібно хоча б виділити, обстежити і оцінити їх сьогоднішній стан", - вважає медик.

Коронавірус в Україні: статистика

В Україні за весь час пандемії зареєстровано 570 тис. 153 випадки COVID-19, одужали 259 тис. 79 осіб, померли 10 тис. 112. Станом на ранок, 18 листопада, зафіксовано 12 тис. 496 нових випадків COVID-19.

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Автор: Костянтин Гончаров