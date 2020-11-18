Волонтер додала, що 15 хвилин кисню для людини, котра постійно задихається, дуже мало.

В одній з районних лікарень Київщини помер чоловік, який пожертвував свою частку кисню синові, який також хворіє на коронавірус.

Про це повідомила волонтер Дана Ярова на своїй сторінці в Facebook.

За її словами, в лікарні є нестача кисню, тому пацієнтам із COVID-19 дозволяють подихати киснем не більше 15 хвилин на день.

"У мого знайомого в районному центрі, батько і син потрапили в лікарню. І ті ж 15 хвилин на добу їм давали кисень. Так ось батько відмовився від своїх 15 хвилин на день на користь сина. Батько помер, сина продовжують лікувати. Тільки от не знаю, за померлого батька йому дають ще 15 хвилин кисню, або вже ні", - написала Ярова.

Також вона зазначила, що аналогічна проблема є і в самому Києві, де людину не забирають в реанімацію через відсутність місць, а кисень дають лише на 15 хвилин на добу.

При цьому вона додала, що 15 хвилин кисню для людини, котра постійно задихається, дуже мало.

"Хто не пережив ознаки задишки під час коронавірусу, не зрозуміє. В мене був концентратор, але на підкірці все одно цей моторошний страх, що наступного разу ти можеш не вдихнути. Я задихалася настільки, що не могла розмовляти. І ще раз, це я була з концентратором. А тепер уявіть людину, яка задихається добу і йому на 15 хвилин дають подихати киснем", - розповіла волонтер.

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На її думку, ситуація з лікуванням коронавірусу в Україні нагадує "геноцид нації".

"Ви, с*ко, влаштували геноцид. Справжнісінький геноцид нації. І якби не ті, яким не байдуже, смертей стало б ще більше", - написала Ярова.

Нагадаємо, у Житомирі 16 листопада від коронавірусу померла 39-річна викладачка державного університету "Житомирська політехніка" Ольга Грабар. За день до смерті жінка повідомила про нестачу кисню для хворих на COVID-19 у лікарні, куди її госпіталізували.

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Автор: Олександр Топчій