Медикам доводиться віднімати кисневі маски у деяких хворих, щоб врятувати важких пацієнтів.

В Івано-Франківській області ситуація з епідемією коронавірусу близька до колапсу. Регіон страждає від нестачі медиків, кисню і лікарняних ліжок.

Читайте такожЕксперти спрогнозували реальний спад пандемії COVID - 19 в Україні

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. 23 листопада Івано-Франківська область посідала п'яте місце за кількістю виявлених випадків коронавірусу (понад 32 тисячі випадків).

Зазначається, що ще у вересні мер Івано-Франківська Руслан Марцінків назвав фейком повідомлення в соцмережах про те, що реанімація переповнена. Він поінформував, що в місті всього вистачає, а кількість хворих йде на спад.

Про те, що в Центральній міській лікарні Франківська місця в реанімації закінчилися, а також не вистачає апаратів ШВЛ, написала анестезіолог цієї лікарні. Незабаром її пост був видалений.

Однак заяви посадовців ситуацію краще не роблять. Міська влада тепер змушена віддати під лікування коронавірусу дитячу лікарню і перинатальний центр. На черзі кардіологічний центр та університетська лікарня.

Стверджується, що щодня біля приймальних відділень лікарень в Івано-Франківську, де лікують ковідних хворих, шикуються черги зі швидких. А біля моргів - черги з катафалків.

При цьому в Івано-Франківську назріла серйозна ситуація з лікарями та молодшим медичним персоналом. За словами начальника управління охорони здоров'я міської ради Марії Бойко, медики не хочуть працювати з ковідом, ховаються за лікарняними і йдуть у декретні відпустки. Про це вона повідомила на оперативній нараді в мерії ще 10 листопада.

За її даними, реально з хворими можуть працювати тільки 600 осіб з 910. "У нас може бути колапс! Будуть місця, будуть ліки, але нізвідки взяти анестезіологів! З вулиці їх не візьмеш", – заявила Бойко.

В опорних лікарнях бояться спілкуватися з журналістами. У 1-й міській лікарні, де вже не вистачає місць для лікування важких пацієнтів, категорично відмовилися що-небудь розповідати. "Нічого ми вам розповідати не будемо, я зараз з головним лікарем пораджусь", – відповіла телефоном заступник головного лікаря, і після цього слухавку ніхто вже не брав.

В обласній лікарні також не стали розповідати про ситуацію. "У нас всього вистачає, ковід присутній", - відрізав генеральний директор медустанови.

Водночас самі медики скаржаться, що всі реанімації в області забиті: класти насправді важких пацієнтів просто нікуди. Ситуація з киснем також дуже важка.

"У нас в Косівському районі тільки почали щось робити з киснем. Але всі фахівці нарозхват. Тому пацієнтів, які ще не вмирають, в лікарні швидка везти відмовляється – їх нікуди не беруть. Куди їх класти? Всі коридори вже заповнені хворими. Кисню немає, дихають їм по черзі. Коли привозять важкого пацієнта, який вже задихається, то у тих, хто легше, починають забирати маски. У людини починається істерика, доходить до того, що силу доводиться застосовувати", – зізнався медик однієї з лікарень в Косівському районі.

У Коломийській районній лікарні журналістам сказали, що у них всі місця поки зайняті, але насильно ніхто маски у пацієнтів не забирає. "Різні випадки бувають. Тим більше, що коронавірус дає ускладнення і викликає психічні розлади. Їх небагато, але вони є", – сказали журналістам в адміністрації лікарні.

Однак неофіційно медики розповідають, що тасувати хворих доводиться. "Якщо швидка важкого привезла, то тих, кому вже стало легше, ми намагаємося виписувати або вони залишаються, але без кисню, під наглядом. Деякі виписуються під спостереження сімейного лікаря, нам же важких потрібно рятувати", – каже медсестра лікарні.

В установі скаржаться на брак медиків, особливо молодшого медперсоналу. Тому на кожну медсестру припадає 20 і більше пацієнтів. А лікарі змушені працювати вахтовим методом, по 2-3 доби залишаючись у лікарні.

У Коломийській районній лікарні також шукають можливість наростити кисневі точки, яких не вистачає. Але хоч гроші і виділили, а фахівці з установки та обладнання трас – на вагу золота.

В області розкупили балони з киснем, складно знайти і концентратори, які готові брати вдвічі дорожче.

Крім того, в регіоні зараз є проблема з антибіотиками для лікування коронавірусу.

"Нам у Франківській 1-й міській лікарні сказали, що ліків немає. Якийсь перебій з поставкою антибіотиків. Ми оббігали всі аптеки, ледь купили на кілька днів, тепер знову шукаємо. Кажуть, що просто не завезли антибіотики в область. В інтернеті їх продають за потрійною ціною. Але доведеться купувати, що робити", – розповідає Валентина, родичка хворого коронавірусом.

Більше новин про коронавірус

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Дмитро Захаров