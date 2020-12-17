Основним джерелом поширення коронавірусу можуть стати родичі.

У Києві широкого поширення коронавірусу в ресторанах не буде через чинні обмежувальні заходи.

Про це повідомив глава Держспоживслужби Києва Олег Рубан, пише РБК-Україна.

Основна увага, за його словами, це родинні захворювання.

"В ресторанах в нас впровадженні всі обмежувальні заходи, там не буде широкого поширення інфекції. Це будуть не ті масштаби, які можуть призвести до сплеску захворюваності. Основна увага - це родинні захворювання. Це буде майже 100% у родинах", - зазначив він.

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Коронавірус в Україні: останні новини

В Україні за минулу добу, 16 грудня, зафіксовано 12047 випадків COVID-19. Також за минулу добу госпіталізовано 2997 осіб; летальних випадків - 252; видужали - 12939 осіб.

В Україні з початку пандемії COVID-19 повторно захворіли понад 2 тисячі осіб. На відміну від України, у світі статистика повторного зараження в рази менша.

З 19 грудня по всій території України діятимуть нові карантинні обмеження.

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Автор: УНІАН