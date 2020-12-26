За весь час пандемії в Україні інфікувалися 1 019 876 громадян.

Станом на 26 грудня в Україні коронавірус підтвердили у 7709 українців. Це поки найменший показник за останні тижні. До цього МОЗ щодня фіксував добовий приріст хворих в межах 10-11 тисяч.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я у Telegram.

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За минулу добу одужали 5145 людей, а помер 121 хворий. В лікарні госпіталізували 2888 осіб.

25 грудня було здійснено 24621 тестування методом ПЛР і 6861 – методом ІФА.

За весь час пандемії в Україні інфікувалися 1 019 876 громадян. З них одужали 651 917, а 17 702, на жаль, померли.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (676), Львівській (676), Київській (568), Одеській (513) та Запорізькій (445) областях.

Коронавірус: важливо знати кожному

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Автор: УНІАН