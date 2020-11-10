У лікарнях Івано-Франківська може виникнути колапс через нестачу медичного персоналу і наплив пацієнтів з COVID-19.
Про це заявила начальниця управління охорони здоров’я мерії Марія Бойко, цитує ТСН.
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У місті не вистачає анестезіологів, також є потреба у медиках, які можуть лікувати пацієнтів з COVID-19. Наразі в лікарнях – 700 лікарів і 1 300 медичних сестер.
Бойко вважає, що чимало лікарів «ховаються за лікарняними» та йдуть у відпустки.
«У нас може виникнути колапс. Можуть бути ліжка, медикаменти, харчування, але не буде лікарів», – стверджує жінка.
У реанімаціях двох лікарень у важкому стані госпіталізовано 39 людей, ще 126 потребують кисню. Усього в ці медзаклади госпіталізували 604 інфікованих COVID-19.
Івано-Франківськ має у резерві ще майже 100 місць для хворих.
В регіоні станом на 10 листопада інфекцію виявили у 25 835 мешканців, з них 560 – нові «добові» випадки. З початку пандемії там померло 482 пацієнти, видужало – 11 419.
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