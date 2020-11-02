Також фахівець розповіла про можливі сценарії розвитку пандемії коронавірусу в Україні.

У пандемії коронавірусної хвороби є три сценарії розвитку - напружений, благополучний і лякаючий.

Читайте такожЗима в Україні буде важкою – головний санлікар про епідемію COVID-19За яким з них піде Україна і чи можуть ввести повторний локдаун, в бліц-інтерв'ю OBOZREVATEL розповіла лікар-інфекціоніст, доктор медичних наук, професор Ольга Голубовська.

За її словами, на сьогоднішній день медична система України, як і лікарі, знаходяться в напівколапсі і це дуже важкий період для всіх, в тому числі і для хворих.

"Вірус вражає нервову систему, друге - це нестача кисню, і третє - дія тих ліків, якими ми лікуємо. Вони самі по собі часто викликають важкі стани. Хворі відчувають справжні муки. Вони знаходяться в повній свідомості і на якомусь етапі просто не витримують", - розповіла вона, додавши, що це велика трагедія, з такими пацієнтами треба працювати.

"У мене був один пацієнт, досить міцний фізично, так от він розповідав, що у нього було постійне непереборне бажання взяти простирадло і задушити себе. Коронавірус - дуже важке і виснажливе захворювання, в якому люди знаходяться по місяцю - два кожен день. Ті, хто цього не бачать, просто не розуміють", - підкреслила Голубовська.

Також лікар зазначила, що є ще таке поняття, як постковідний синдром. І весь світ поки що не знає, що з цим робити.

Крім цього Голубовська розповіла, що у розвитку пандемії коронавірусної хвороби є три сценарії.

"Перший - до весни у нас буде дуже напружений сезон, вірус буде як риба у воді. Потім він ослабне, як було влітку, коли він давав велику кількість легких форм, було менше інфікованих, а зараз все звалилося як сніжний ком. Нині його сезон. У наступному сезоні він вже не буде таким агресивним", - розповіла лікар.

Щодо другого прогнозу, то за словами фахівця, коронавірус навпаки набере обертів, можуть бути повторні випадки зараження, набагато важчі, і що з цим робити – ніхто не знає.

"Третій сценарій найсприятливіший - коронавірус проциркулює кілька років і зникне з людської популяції, як зник перший SARS. Бог його знає, як буде. Віруси розумніші за нас, це ми живемо серед них і тільки спостерігаємо, що вони нам придумали", - зазначила Голубовська.

"Я працюю в самому вогнищі, в клініці, і нікого не хочу лякати, як багато хто може подумати. Але щоб люди розуміли картину - ми зараз знаходимося як на війні. Той вмирає, того відкачують, стоять всі ці ліжка ... вночі тільки сняться хворі і їхні знімки. У лікарів настає в тому числі справжній психологічний колапс. Я розумію, що здоровим людям може не подобається карантин, але я була проти того, щоб діти йшли в школу 1 вересня. Нічого з нашою освітою не трапиться, а діти пішли, і через два тижні Київ опинився в помаранчевій зоні, всі бігають і шукають ліжко з киснем. Так що краще - вдома посидіти, чи шукати ліжко з киснем?",- розповіла лікар.

Щодо карантину вона зазначила, що при таких хворобах люди не придумали нічого кращого, ніж роз'єднання і мінімізація ризиків.

"В іспанському грипі сто років тому вижила тільки Австралія. Чому? Тому що швидко закрила всі порти і вважає, що це їх врятувало. І так, там практично не було ніякої проблеми. А вся Америка і Європа вкрилися трупами", - підкреслила Голубовська.

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Автор: УНІАН