Світ продовжує боротьбу з пандемією коронавірусу, яка, зачепила мільйони людей. В Україні число інфікованих поки, на жаль, щодня зростає. Про те, що відбувається в країні та за її межами у зв'язку з поширенням захворювання - читайте нижче.
Коронавірус у світі: статистика
З початку пандемії у світі 53 320 716 людей інфікувалися коронавірусом. З них 34 402 340 вдалось одужати. Україна опинилася на 18-ій позиції у загальному рейтингу за кількістю хворих.
Коронавірус в Україні: останні дані МОЗ
Станом на ранок 14 листопада в Україні виявили ще 12524 нових інфікованих COVID-19. 4962 особи одужали, тоді як 191 помер від ускладнень.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (1053), Запорізькій (805), Одеській (758), Харківській (749) та Київській (698) областях.
Карантин вихідного дня
З сьогоднішньої суботи, 14 листопада, в Україні почали діяти додаткові обмеження в рамках введеного на всій території країни карантину вихідного дня.
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