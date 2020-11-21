Останні новини, пов'язані з пандемією COVID-19 в Україні та світі.

Світ продовжує боротьбу з пандемією коронавірусу, яка, зачепила мільйони людей. В Україні число інфікованих поки, на жаль, щодня зростає. Про те, що відбувається в країні та за її межами у зв'язку з поширенням захворювання - читайте нижче.

Коронавірус у світі: статистика

Станом на 21 листопада у світі коронавірусом інфікувалися вже 57 564 083 людини. Найбільше хворих зареєстрували у США – 11 910 858, Індії – 9 050 597, Бразилії – 6 020 164, Франції – 2 160 343, Росії – 2 023 025.

Коронавірус в Україні: останні дані МОЗ

За минулу добу, 20 листопада, коронавірус виявили у 14580 людей. Це найбільша кількість нових випадків в країні з початку пандемії. 210 хворих померли.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (1 342), м. Київ (1 213), Сумській (961), Київській (953) та Запорізькій (810) областях.

Карантин вихідного дня

Відсьогодні в Україні штрафуватимуть за відсутність маски. Штраф за перше порушення закону становить 170 гривень. За повторне порушення громадянин заплатить 255 гривень.

Заплатити штраф потрібно буде відразу на місці здійснення правопорушення. Закон не передбачає необхідність передачі протоколу до суду перед накладання штрафу, як це було раніше.

Коронавірус в Україні та світі: важливі новини

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Автор: Яна Ставська