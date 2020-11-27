Останні новини, пов'язані з пандемією COVID-19 в Україні та світі.

Світ продовжує боротьбу з пандемією коронавірусу, яка, зачепила мільйони людей. В Україні число інфікованих поки, на жаль, щодня зростає. Про те, що відбувається в країні та за її межами у зв'язку з поширенням захворювання - читайте нижче.

Коронавірус у світі: статистика

З початку пандемії у світі захворіли вже понад 60 мільйонів людей. З них одужати вдалося 39 084 452.

Найгірша ситуація досі спостерігається у Сполучених Штатах (12,8 мільйона інфікованих), Індії (9,3 мільйона), Бразилії (6,2 мільйона), Франції (2,2 мільйона) та Росії (2,1 мільйона). Україна у світовому переліку на 17 місці – між Південною Африкою та Бельгією.

Коронавірус в Україні: останні дані МОЗ

В Україні виявили значний приріст нових випадків коронавірусу - 16 218 за добу. За вчора одужали 8 843 людей та 192 - померли. Також за вчора госпіталізували понад 2 тисячі заражених коронавірусом.

Спалах коронавірусу виявили у Дніпропетровській області - 1 773 нових заражень.Складна епідеміологічна ситуація в Києві (+1520), Запорізькій (+1003), Київській (+994) та Одеській (+966) областях.

Посилення карантину на Новий рік і Різдво

Рішення про запровадження в Україні локдауну може бути ухвалене після третіх вихідних "карантину вихідного дня" - тобто 28-29 листопада. Однак щодо цього питання будуть радитися з місцевою владою. Це рішення буде базуватися на темпах зростання захворюваності й заповненості лікарень.

Локдаун може передбачати закриття кордонів країни, введення комендантської години, скасування міжнародного та міжміського транспортного сполучення, закриття закладів освіти, закладів громадського харчування та розваг.

Такі обмеження вже діяли в Україні з середини березня до кінця травня. Тоді влада вдалася до жорсткого карантину, аби підготувати систему охорони здоров’я до напливу хворих на COVID-19. З кінця травня їх почали послаблювати, згодом уряд запровадив адаптивний карантин, котрий нещодавно замінили карантином вихідного дня.

Коронавірус в Україні та світі: важливі новини

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Автор: Яна Ставська